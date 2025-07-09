Storyblok Löner

Storybloks löner varierar från $35,539 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $149,250 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Storyblok . Senast uppdaterad: 10/26/2025