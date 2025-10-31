Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Storyblocks uppgår till $143K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $145K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Storyblockss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
