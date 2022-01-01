Storyblocks Löner

Storyblockss löner varierar från $145,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $216,791 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Storyblocks . Senast uppdaterad: 10/15/2025