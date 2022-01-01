Företagskatalog
STORD Löner

STORDs löner varierar från $134,325 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $271,350 för en Stabschef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på STORD. Senast uppdaterad: 10/26/2025

Mjukvaruingenjör
Median $167K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Stabschef
$271K
Datavetare
$164K

Produktchef
$202K
Teknisk programchef
$134K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På STORD omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på STORD är Stabschef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $271,350. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på STORD är $167,000.

