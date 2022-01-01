STORD Löner

STORDs löner varierar från $134,325 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $271,350 för en Stabschef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på STORD . Senast uppdaterad: 10/26/2025