Stoneridge Löner

Stoneridges löner varierar från $8,955 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $66,317 för en Maskiningenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stoneridge . Senast uppdaterad: 10/26/2025