Stoneridge
Stoneridge Löner

Stoneridges löner varierar från $8,955 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $66,317 för en Maskiningenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stoneridge. Senast uppdaterad: 10/26/2025

Mjukvaruingenjör
Median $29.4K
Maskiningenjör
$66.3K
Produktdesigner
$9K

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Stoneridge är Maskiningenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $66,317. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Stoneridge är $29,428.

