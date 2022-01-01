StockX Löner

StockXs löner varierar från $85,570 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $472,625 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på StockX. Senast uppdaterad: 10/15/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På StockX omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
