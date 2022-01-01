StockX Löner

StockXs löner varierar från $85,570 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $472,625 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på StockX . Senast uppdaterad: 10/15/2025