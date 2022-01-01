Företagskatalog
StockX Löner

StockXs löner varierar från $85,570 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $472,625 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på StockX. Senast uppdaterad: 10/15/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $174K
Produktchef
Median $165K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Datavetare
$473K
Marknadsföring
$106K
Produktdesigner
$85.6K
Teknisk programchef
$169K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På StockX omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på StockX är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $472,625. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på StockX är $169,150.

