Stockly
Stockly Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in France på Stockly uppgår till €55.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Stocklys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Totalt per år
€55.4K
Nivå
hidden
Grundlön
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
0-1 År
Vilka är karriärnivåerna på Stockly?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Stockly in France ligger på en årlig total ersättning på €66,482. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Stockly för Mjukvaruingenjör rollen in France är €55,350.

