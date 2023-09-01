Stockbit Löner

Stockbits löner varierar från $12,882 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $25,835 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stockbit . Senast uppdaterad: 10/26/2025