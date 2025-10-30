Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Spain på Stenn uppgår till €137K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Stenns totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€137K
Nivå
M5
Grundlön
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
18 År
Vilka är karriärnivåerna på Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Stenn in Spain ligger på en årlig total ersättning på €164,124. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Stenn för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Spain är €136,677.

