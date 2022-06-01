Stanley Black & Decker Löner

Stanley Black & Deckers löneintervall sträcker sig från $40,603 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $433,508 för en Programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stanley Black & Decker . Senast uppdaterad: 8/19/2025