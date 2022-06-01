Företagskatalog
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Löner

Stanley Black & Deckers löneintervall sträcker sig från $40,603 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $433,508 för en Programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Stanley Black & Decker. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Maskiningenjör
Median $95K
Mjukvaruutvecklare
Median $112K
Produktchef
Median $134K

Maskinvaruingenjör
Median $89K
Verksamhetsanalytiker
$104K
Affärsutveckling
$236K
Dataanalytiker
$42.6K
Chef för datavetenskap
$213K
Datavetare
Median $150K
Finansanalytiker
$89.1K
Grafisk designer
$146K
Personal
$61.2K
Marknadsföring
Median $140K
Produktdesigner
$80.4K
Programchef
$434K
Projektledare
$40.6K
Försäljning
$152K
Chef för mjukvaruutveckling
$164K
Lösningsarkitekt
$60.3K
Teknisk programchef
$141K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Stanley Black & Decker, ir Programchef at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $433,508. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Stanley Black & Decker, ir $123,000.

