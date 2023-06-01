Standard Metrics Löner

Standard Metricss löneintervall sträcker sig från $137,200 i total kompensation per år för en Kundframgång på den nedre änden till $211,935 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Standard Metrics . Senast uppdaterad: 8/19/2025