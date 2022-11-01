Företagskatalog
Standard Chartered
Standard Chartered Löner

Standard Chartereds löneintervall sträcker sig från $16,994 i total kompensation per år för en Företagsutveckling på den nedre änden till $502,500 för en Investeringsbanker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Standard Chartered. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $52.5K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $42.7K

Teknisk programchef
Median $150K
Revisor
$204K
Verksamhetsanalytiker
$26.4K
Företagsutveckling
$17K
Dataanalytiker
$20K
Datavetare
$43.9K
Finansanalytiker
$17.1K
IT-teknolog
$39.4K
Investeringsbanker
$503K
Managementkonsult
$57.1K
Produktdesigner
$69.1K
Programchef
$60K
Projektledare
$43.1K
Försäljning
$56.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$18K
Lösningsarkitekt
$43.3K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Standard Chartered är Investeringsbanker at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $502,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Standard Chartered är $43,225.

