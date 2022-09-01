SSAI Löner

SSAIs löner varierar från $49,750 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $100,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SSAI . Senast uppdaterad: 11/30/2025