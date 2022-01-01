Företagskatalog
Squarespace Löner

Squarespaces löner varierar från $59,900 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $478,333 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Squarespace. Senast uppdaterad: 11/30/2025

Mjukvaruingenjör
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktchef
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Produktdesigner
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datavetare
L3 $155K
L4 $200K
Dataanalytiker
Median $135K
Finansanalytiker
Median $190K
Marknadsföring
Median $164K
Rekryterare
Median $150K
UX-forskare
Median $151K
Administrativ assistent
$79.6K
Chef för affärsoperationer
$274K
Affärsanalytiker
$118K
Kundservice
Median $59.9K
Chef för datavetenskap
$224K
Personalavdelning
$141K
IT-teknolog
$191K
Teknisk programchef
Median $202K
Intjänandeschema

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Squarespace omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (30.00% årligen)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (30.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Squarespace omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Squarespace är Chef för mjukvaruutveckling at the L7 level med en årlig total ersättning på $478,333. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Squarespace är $195,822.

