Splitit
Splitit Löner

Splitits löner varierar från $111,401 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $392,000 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Splitit. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Produktchef
$121K
Försäljning
$392K
Mjukvaruingenjör
$111K

Vanliga frågor

De best betaalde functie gerapporteerd bij Splitit is Försäljning at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $392,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Splitit is $121,284.

