Split Software Löner

Split Softwares löner varierar från $78,400 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $208,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Split Software . Senast uppdaterad: 9/20/2025