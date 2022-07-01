Splash Financial Löner

Splash Financials löner varierar från $180,000 i total ersättning per år för en Chef för mjukvaruingenjörer i den lägre delen till $240,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Splash Financial . Senast uppdaterad: 9/19/2025