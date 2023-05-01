Företagskatalog
Spirit Airlines
Spirit Airlines Löner

Spirit Airliness löner varierar från $91,800 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $143,100 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Spirit Airlines. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Produktchef
Median $143K
Dataanalytiker
$91.8K
Projektledare
$124K

Mjukvaruingenjör
Median $100K
Vanliga frågor

A legmagasabban fizető pozíció a Spirit Airlines cégnél: Produktchef évi $143,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Spirit Airlines cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $111,908.

