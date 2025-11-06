Företagskatalog
Solarisbank
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Mjukvaruingenjör Löner i Berlin Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Berlin Metropolitan Region på Solarisbank uppgår till €83.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Solarisbanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€83.5K
Nivå
Triangle 1
Grundlön
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Solarisbank in Berlin Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på €118,233. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Solarisbank för Mjukvaruingenjör rollen in Berlin Metropolitan Region är €79,948.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Solarisbank

Relaterade företag

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Se alla företag ➜

Andra resurser