SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Warsaw Metropolitan Area på SoftServe varierar från PLN 140K per year för L2 till PLN 272K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Warsaw Metropolitan Area uppgår till PLN 265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 ( Instegsnivå ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 140K PLN 138K PLN 0 PLN 2.3K L3 PLN 236K PLN 236K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 272K PLN 272K PLN 0 PLN 0 Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( PLN ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Vad är intjänandeschema på SoftServe ?

