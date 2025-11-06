Företagskatalog
SoftServe
SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Warsaw Metropolitan Area på SoftServe varierar från PLN 140K per year för L2 till PLN 272K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Warsaw Metropolitan Area uppgår till PLN 265K.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på PLN 340,787. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Warsaw Metropolitan Area är PLN 264,772.

