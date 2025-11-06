Företagskatalog
SoftServe
SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Ukraine

Mjukvaruingenjör-ersättning in Ukraine på SoftServe varierar från UAH 419K per year för L1 till UAH 2.74M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Ukraine uppgår till UAH 2.13M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Ukraine ligger på en årlig total ersättning på UAH 3,506,580. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Ukraine är UAH 2,128,995.

