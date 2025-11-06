Företagskatalog
SoftServe
  • Mexico

SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Mexico

Mjukvaruingenjör-ersättning in Mexico på SoftServe varierar från MX$710K per year för L2 till MX$891K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Mexico uppgår till MX$657K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Mexico ligger på en årlig total ersättning på MXMX$26,187,808. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Mexico är MXMX$18,847,734.

Andra resurser