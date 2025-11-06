Företagskatalog
SoftServe
SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Lviv Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Lviv Metropolitan Area på SoftServe varierar från UAH 551K per year för L1 till UAH 2.14M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Lviv Metropolitan Area uppgår till UAH 2M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Lviv Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på UAH 3,130,875. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Lviv Metropolitan Area är UAH 2,003,760.

