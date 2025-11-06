Mjukvaruingenjör-ersättning in Krakow Metropolitan Area på SoftServe varierar från PLN 191K per year för L2 till PLN 309K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Krakow Metropolitan Area uppgår till PLN 246K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
