Mjukvaruingenjör-ersättning in Colombia på SoftServe uppgår till COP 167.9M per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Colombia uppgår till COP 201.06M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
