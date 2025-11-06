Företagskatalog
SoftServe
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Colombia

SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Colombia

Mjukvaruingenjör-ersättning in Colombia på SoftServe uppgår till COP 167.9M per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Colombia uppgår till COP 201.06M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Colombia ligger på en årlig total ersättning på COP 221,568,858. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Colombia är COP 201,063,823.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för SoftServe

Andra resurser