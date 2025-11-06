Mjukvaruingenjör-ersättning in Bulgaria på SoftServe varierar från BGN 59.2K per year för L2 till BGN 61.7K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Bulgaria uppgår till BGN 57.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
