SoftServe Mjukvaruingenjör Löner i Bulgaria

Mjukvaruingenjör-ersättning in Bulgaria på SoftServe varierar från BGN 59.2K per year för L2 till BGN 61.7K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Bulgaria uppgår till BGN 57.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftServes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på SoftServe?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftServe in Bulgaria ligger på en årlig total ersättning på BGN 128,877. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftServe för Mjukvaruingenjör rollen in Bulgaria är BGN 61,632.

