Softeq
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

Softeq Affärsanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Affärsanalytiker in Poland på Softeq uppgår till PLN 221K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Softeqs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 221K
Nivå
Senior
Grundlön
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Softeq in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 306,675. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Softeq för Affärsanalytiker rollen in Poland är PLN 221,160.

