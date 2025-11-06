Företagskatalog
SoftBank
SoftBank Mjukvaruingenjör Löner i Greater Tokyo Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Tokyo Area på SoftBank uppgår till ¥5.88M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SoftBanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Totalt per år
¥5.88M
Nivå
L3
Grundlön
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.53M
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
4 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SoftBank in Greater Tokyo Area ligger på en årlig total ersättning på ¥14,526,692. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SoftBank för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Tokyo Area är ¥3,563,208.

