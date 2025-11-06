Företagskatalog
Soft Robotics
  • Greater Boston Area

Soft Robotics Mjukvaruingenjör Löner i Greater Boston Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Boston Area på Soft Robotics uppgår till $195K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Soft Roboticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Totalt per år
$195K
Nivå
-
Grundlön
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Soft Robotics?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Soft Robotics in Greater Boston Area ligger på en årlig total ersättning på $280,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Soft Robotics för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Boston Area är $182,000.

