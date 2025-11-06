Företagskatalog
Socure
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • New York City Area

Socure Datavetare Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in New York City Area på Socure uppgår till $210K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Socures totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Totalt per år
$210K
Nivå
Lead Data Scientist
Grundlön
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Socure omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Socure in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $218,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Socure för Datavetare rollen in New York City Area är $160,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Socure

Relaterade företag

  • Two Sigma
  • Jump Trading
  • BitGo
  • ID.me
  • Bloomberg
  • Se alla företag ➜

Andra resurser