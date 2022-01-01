Företagskatalog
Snowflake Löner

Snowflakes löner varierar från $37,476 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $979,200 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Snowflake. Senast uppdaterad: 11/17/2025

Mjukvaruingenjör
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Försäljning
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Försäljningsutvecklingsrepresentant

Kontochef

Lösningsarkitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Dataarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Produktchef
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Chef för mjukvaruutveckling
M3 $616K
M4 $769K
Säljingenjör
IC3 $303K
IC4 $297K
Teknisk programchef
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datavetare
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktdesigner
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-designer

Finansanalytiker
Median $118K
Personalavdelning
Median $185K
Rekryterare
Median $170K

Sourcer

Revisor
Median $226K

Teknisk Revisor

Affärsanalytiker
Median $155K
IT-teknolog
Median $256K
Juridik
Median $210K
Projektledare
Median $300K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $105K
Programchef
Median $240K
Affärsoperationer
$370K
Chef för affärsoperationer
$784K
Affärsutveckling
$289K
Kundservice
$37.5K
Dataanalytiker
$210K
Chef för datavetenskap
$979K
Grafisk designer
$623K
Marknadsföring
$174K
Marknadsoperationer
$121K
Personaloperationer
$194K
Intäktsoperationer
$480K
Teknisk kontochef
$134K
Teknisk skribent
$303K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Snowflake omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Snowflake är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $979,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Snowflake är $290,692.

