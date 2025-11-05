Teknisk programchef-ersättning in Greater Los Angeles Area på Snap varierar från $317K per year för L4 till $688K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $356K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Snaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$317K
$174K
$111K
$32.1K
L5
$374K
$209K
$153K
$13K
L6
$520K
$232K
$264K
$23.9K
100%
ÅR 1
På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (8.33% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (2.77% månadsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (2.77% månadsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (2.77% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÅR 1
33%
ÅR 2
13%
ÅR 3
På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
54% intjänas under 1st-ÅR (4.50% månadsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (2.75% månadsvis)
13% intjänas under 3rd-ÅR (1.08% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff