Produktchef-ersättning in United Kingdom på Snap varierar från £171K per year för L4 till £325K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £189K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Snaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (8.33% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (2.77% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 54% intjänas under 1st-ÅR (4.50% månadsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (2.75% månadsvis)

  • 13% intjänas under 3rd-ÅR (1.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Snap in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £388,955. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Snap för Produktchef rollen in United Kingdom är £203,161.

