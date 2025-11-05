Snap Produktchef Löner i Greater Los Angeles Area

Produktchef-ersättning in Greater Los Angeles Area på Snap varierar från $240K per year för L3 till $915K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $426K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Snaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 100 % ÅR 1 Aktietyp RSU På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema: 100 % intjänas under 1st - ÅR ( 8.33 % månadsvis ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 2.77 % månadsvis )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.77 % månadsvis )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.77 % månadsvis ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ÅR 1 33 % ÅR 2 13 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 54 % intjänas under 1st - ÅR ( 4.50 % månadsvis )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.75 % månadsvis )

13 % intjänas under 3rd - ÅR ( 1.08 % månadsvis ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Vad är intjänandeschema på Snap ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.