Snap Dataanalytiker Löner i Greater Los Angeles Area

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in Greater Los Angeles Area på Snap varierar från $130K till $190K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Snaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$150K - $171K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$130K$150K$171K$190K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (8.33% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (2.77% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 54% intjänas under 1st-ÅR (4.50% månadsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (2.75% månadsvis)

  • 13% intjänas under 3rd-ÅR (1.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Snap in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig total ersättning på $189,980. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Snap för Dataanalytiker rollen in Greater Los Angeles Area är $130,410.

