Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in Greater Los Angeles Area på Snap varierar från $130K till $190K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Snaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!
100%
ÅR 1
På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (8.33% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (2.77% månadsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (2.77% månadsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (2.77% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÅR 1
33%
ÅR 2
13%
ÅR 3
På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
54% intjänas under 1st-ÅR (4.50% månadsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (2.75% månadsvis)
13% intjänas under 3rd-ÅR (1.08% månadsvis)
Monthly vesting, no 1 year cliff