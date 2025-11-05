Mjukvaruingenjör-ersättning in Pittsburgh Area på Smith+Nephew uppgår till $126K per year för Software Engineer 2. Det yearliga medianersättningspaketet in Pittsburgh Area uppgår till $125K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smith+Nephews totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
