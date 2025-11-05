Mjukvaruingenjör-ersättning in Minneapolis-St. Paul Area på SmartThings varierar från $109K per year för Software Engineer till $192K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Minneapolis-St. Paul Area uppgår till $151K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SmartThingss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
