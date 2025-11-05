Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Smartsheet varierar från £63K per year för SE I till £160K per year för Senior SE II. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £82K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smartsheets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.8K
£52.9K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Smartsheet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Smartsheet omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% intjänas under 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
