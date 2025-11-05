Företagskatalog
Smartsheet
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater London Area

Smartsheet Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater London Area på Smartsheet varierar från £63K per year för SE I till £77.4K per year för SE II. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater London Area uppgår till £63.8K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smartsheets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE I
(Instegsnivå)
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Smartsheet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Smartsheet omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Smartsheet in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £93,778. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Smartsheet för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £67,032.

Utvalda jobb

Andra resurser