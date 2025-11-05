Smartsheet Mjukvaruingenjör Löner i Greater Seattle Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på Smartsheet varierar från $154K per year för SE I till $375K per year för Principal SE. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $254K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smartsheets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Smartsheet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 34 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Smartsheet omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 8.25 % kvartalsvis )

34 % intjänas under 3rd - ÅR ( 8.50 % kvartalsvis )

