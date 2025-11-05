Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på Smartsheet varierar från $154K per year för SE I till $375K per year för Principal SE. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $254K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smartsheets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Smartsheet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Smartsheet omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% intjänas under 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
