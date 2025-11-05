Företagskatalog
Smartsheet
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Bengaluru

Smartsheet Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Smartsheet uppgår till ₹5.48M per year för Senior SE I. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹5.08M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Smartsheets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE I
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Smartsheet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Smartsheet omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Smartsheet in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹5,874,581. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Smartsheet för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹5,075,582.

Andra resurser