Slalom Build
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Lösningsarkitekt Löner i Greater Chicago Area

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in Greater Chicago Area på Slalom Build uppgår till $147K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Totalt per år
$147K
Nivå
L4
Grundlön
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Slalom Build in Greater Chicago Area ligger på en årlig total ersättning på $189,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Slalom Build för Lösningsarkitekt rollen in Greater Chicago Area är $160,000.

