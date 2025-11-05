Företagskatalog
Slalom Build
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

  • Canada

Slalom Build Lösningsarkitekt Löner i Canada

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in Canada på Slalom Build uppgår till CA$143K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$143K
Nivå
L5
Grundlön
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
7 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Slalom Build in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$176,921. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Slalom Build för Lösningsarkitekt rollen in Canada är CA$166,102.

