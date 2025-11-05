Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Slalom Build varierar från CA$98.9K per year för Engineer till CA$129K per year för Senior Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$108K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
