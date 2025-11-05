Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Chicago Area på Slalom Build varierar från $97.4K per year för Engineer till $189K per year för Senior Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Chicago Area uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
