Slalom Build Mjukvaruingenjör Löner i Greater Chicago Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Chicago Area på Slalom Build varierar från $97.4K per year för Engineer till $189K per year för Senior Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Chicago Area uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer
(Instegsnivå)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Visa 4 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Slalom Build?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Slalom Build in Greater Chicago Area ligger på en årlig total ersättning på $188,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Slalom Build för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Chicago Area är $129,000.

Andra resurser