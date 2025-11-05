Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Slalom Build varierar från CA$101K per year för Engineer till CA$139K per year för Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$109K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Slalom Builds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
