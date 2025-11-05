Företagskatalog
Skydio Rekryterare Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Rekryterare in San Francisco Bay Area på Skydio uppgår till $135K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Skydios totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Totalt per år
$135K
Nivå
L3
Grundlön
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Skydio omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Skydio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $235,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Skydio för Rekryterare rollen in San Francisco Bay Area är $145,620.

