Skydio
Skydio Produktchef Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Produktchef in San Francisco Bay Area på Skydio uppgår till $170K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Skydios totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
Skydio
Product Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$170K
Nivå
L4
Grundlön
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Skydio omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Skydio omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Skydio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $339,213. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Skydio för Produktchef rollen in San Francisco Bay Area är $175,000.

