Skai
Skai Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Israel på Skai uppgår till ₪334K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Skais totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪334K
Nivå
L3
Grundlön
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Skai?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Skai in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪509,197. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Skai för Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪380,236.

Andra resurser