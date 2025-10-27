Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Switzerland på SIX uppgår till CHF 117K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SIXs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 117K
Nivå
Software Engineer
Grundlön
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på SIX?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på SIX in Switzerland ligger på en årlig total ersättning på CHF 146,006. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SIX för Mjukvaruingenjör rollen in Switzerland är CHF 118,656.

Andra resurser